Schio riparte con la danza: al via “Campus Company” e “Dance Well ricerca e movimento per il parkinson”

Saranno gli spazi storici e artisticamente ispiranti della Città di Schio ad ospitare la ripartenza delle attività artistiche che la Fondazione Teatro Civico promuove con la cittadinanza: il laboratorio teatrale rivolto agli adolescenti “Campus Company” nella suggestiva cornice del giardino Jacquard, giardino all’inglese tardoromantico situato nel centro storico e di recente riqualificazione e “Dance Well ricerca e movimento per il parkinson” nel cortile del Museo Civico Palazzo Fogazzaro.

Il laboratorio Campus Company, giunto alla sedicesima edizione, è condotto dalla regista e attrice Ketti Grunchi e conta quest’anno la presenza di 20 studenti dai 14 ai 19 anni provenienti da tutti gli Istituti scolastici di Schio. I ragazzi stanno lavorando da ottobre, on line sulla piattaforma Zoom, su “Antigone”, tragedia greca di Sofocle. Lavorare on line ha dato la possibilità di invitare ospiti speciali al laboratorio: Bruno Cappagli, attore della Baracca – Testoni Teatro Ragazzi di Bologna e l’attrice Rosanna Sfragara, che nella loro carriera artistica hanno incrociato i temi della tragedia greca e “Antigone” in particolare. Bruno Cappagli ha raccontato della sua esperienza come giovane attore in “Antigone nelle città”, progetto realizzato nelle piazze di Bologna nel 1991. Nello spettacolo, che ha coinvolto 100 ragazzi, Antigone è stato il punto di partenza per commemorare la strage di Bologna del 1980 e riflettere sul teatro come atto sociale e corale. Rosanna Sfragara ha raccontato la sua esperienza sul progetto “Ri Raccontare l’Antigone di Sofocle” e far emergere assieme ai partecipanti le tematiche profonde che attraversano la tragedia e la loro attualità. Il laboratorio Campus Company si terrà tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

“Dance Well ricerca e movimento per il parkinson”, invece, è un’esperienza unica che si basa sul proporre la pratica artistica della danza contemporanea alle persone che vivono con il Parkinson, includendole in comunità che si incontrano regolarmente in luoghi artistici, “belli” e “culturalmente densi” dove dei danzatori conducono classi accessibili, aperte a tutti e gratuite. Finora la pratica è stata condotta on line sulla piattaforma Zoom, con una trentina di partecipanti coinvolti, e dal 22 aprile si terrà nel cortile di Palazzo Fogazzaro, via Fratelli Pasini 44, ogni martedì mattina dalle 10 alle 11 e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30. Le conduttrici del progetto, Giovanna Garzotto, Milli Cuman, Cristina Bacilieri e Vittoria Caneva hanno studiato una lezione particolare pensata ad hoc per la danza all’aperto e per garantire il distanziamento fisico.

Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro Civico, tel 0445 525577 – info@teatrocivicoschio.it – www.teatrocivicoschio.it