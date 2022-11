Paura in via Rovereto: furgone a fuoco nel pomeriggio FOTONOTIZIA

Momenti di paura in pieno centro a Schio, nel primo pomeriggio: un furgone, parcheggiato in via Rovereto, è andato a fuoco e un’alta colonna di fumo si è levata verso in cielo, visibile da tutta la città.

Le fiamme, per motivi in corso di accertamento (forse un corto circuito), sono divampate intorno alle 14 nel tratto della via tra Villino Panciera e Caserma Cella. Il mezzo era parcheggiato lungo la strada, a ridosso di un capannone in disuso. Sul posto è accorsa la polizia locale e i vigili del fuoco di Schio, che in breve tempo sono riusciti a venire a capo delle fiamma, che si sono levate alte, distruggendo il mezzo. Nessuno è rimasto ferito.