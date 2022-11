Viacqua, la bolletta si smaterializza: un risparmio di 12 tonnellate di carta all’anno

Se tutti gli utenti aderissero, ci sarebbe un rispamio annuo di 12 tonnellate di carta, senza contare poi il risparmio di inquinamento per la consegna da parte dei postini: è la svolta digitale, per quel che riguarda le bollette, di Viacqua.

Il primo Comune dove i cittadini saranno invitati ad aderire massivamente alla bolletta “smart” saranno nei prossimi giorni quelli di Costabissara, poi via via tutti gli altri.

La nuova bolletta smart di Viacqua è una vera e propria rivoluzione per il gestore idrico che serve 545 mila abitanti in 68 Comuni fra l’Alto Vicentino e Vicenza e hinterland, è la prima in Veneto a raggiungere questo traguardo.

La bolletta smart si presenta con una veste grafica chiara e di facile lettura, offrendo a tutti la possibilità di comprendere le diverse componenti che incidono sulla tariffa finale. Alla consultazione dei contratti attivi, con relativi consumi e costi fatturati, si affianca anche un comodo servizio per l’autolettura che consente di impostare pure promemoria e avvisi.

I numeri dell’operazione li spiega il presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman: “Stampiamo e inviamo le bollette quattro volte all’anno ad oltre 270 mila utenze, l’87% delle quali domestiche. Si tratta di oltre un milione di fatture all’anno, composte ciascuna da più fogli il cui invio è obbligatorio secondo le normative nazionale di Arera”.

Finora infatti solo il 19% degli utenti ha aderito all’invio della bolletta attraverso la casella di posta elettronica. Nell’ambito dell’impegno che la società sta rivolgendo alla sostenibilità si inserisce ora questo maggiore sforzo per uno sviluppo ulteriore degli strumenti digitali. Il risparmio, come detto, potrà arrivare a 12 tonnellate di carta all’anno se tutte le circa 240 mila utenze che oggi sono ancora raggiunte dalla bolletta cartacea aderissero alla nuova bolletta smart. “Si tratta in ogni caso di una opportunità offerta ai cittadini, non di un obbligo” spiega Michela Cielo, responsabile dell’ufficio fatturazione di Viacqua.

Il servizio è gratuito e non richiede alcuna registrazione, è veloce e certo sia nell’invio che nella ricezione. Per aderire è necessario solo possedere una casella di posta elettronica attiva a cui inviare periodicamente le bollette. I documenti possono essere saldati comodamente da casa, grazie al pagamento tramite PagoPA o attivando la domiciliazione sul proprio conto corrente, per poi archiviarli e averli a portata di mano sia su smartphone che su tablet o person computer.

“Ridurre il numero di bollette cartacee – spiega il direttore generale di Viacqua, Alberto Piccoli – significa produrre meno anidride carbonica collegata alle fasi di trasporto della bolletta, ma anche ridurre l’uso di carta. Lo sviluppo della bolletta smart è tra i progetti inseriti nel nuovo piano industriale aziendale, con lo scopo di migliorare il servizio offerto al cliente. Questo strumento, infatti, riduce sensibilmente il rischio di ricevere la bolletta in ritardo con la spiacevole conseguenza di dover poi pagare sanzioni aggiuntive”.

“Sul fronte tariffario, infine, Viacqua – conclude Piccoli – è consapevole del momento delicato che molte famiglie e aziende stanno vivendo e per questo, grazie alla solidità che possiamo vantare come società, è stato possibile assorbire una buona parte dei rincari di questo periodo per ridurre a pochi punti percentuali l’aumento dei costi in bolletta”.

Come funziona l’invio della nuova bolletta smart

Dal mese di novembre, chi riceve già la bolletta digitale sulla propria casella di posta elettronica non dovrà fare alcunché. Nella consueta comunicazione di Viacqua sarà presente un link verificato al quale collegarsi per visualizzare nel dettaglio i propri contratti, i consumi e le diverse voci di costo.

Chi invece riceve ancora la bolletta cartacea troverà all’apertura della busta postale un’apposita comunicazione contenente le istruzioni utili per aderire alla bolletta smart. Basterà inquadrare con lo smartphone un QR code dedicato con accesso sicuro per accedere alla bolletta smart. Da qui si potrà chiedere di aderire al servizio in forma continuativa. In alternativa, l’adesione potrà essere completata inviando una richiesta all’indirizzo fatturazione@ viacqua.it o contattando il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (tutti i giorni e il sabato mattina).