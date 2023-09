“Pedala con il cuore”: Santacatterina presenta il libro tra i reparti dove fu salvato

Emozioni e riflessioni tutt’altro che scontate per la presentazione del libro di Gianluca Santacatterina ‘Pedala con il cuore’, presentato proprio in questi giorni all’Ospedale di Santorso in quel reparto di Cardiologia che gli ha letteralmente salvato l’esistenza. Un libro sulla vita dell’imprenditore che lo scorso 3 maggio è partito dall’arena di Verona per un viaggio in bici in solitaria a raccogliere fondi, una vita cambiata dopo aver scoperto una patologia al cuore quasi per caso.

“Un grande sportivo salvato da un’operazione al cuore che diventa testimonial della prevenzione. È la storia di Gianluca Santacatterina, che ho conosciuto a Lonigo grazie all’Artica, ciclostorica dei Colli Berici. Ad uno stand della Città della Speranza raccoglieva fondi per le attività della Fondazione, lui che è stato salvato da un intervento al cuore, all’Ospedale Santorso”, queste le parole di Marco Zecchinato, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta “Adesso, in sella alla sua bicicletta, gira l’Italia, per portare messaggi sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiache. Un messaggero di prevenzione – prosegue Zecchinato – sulle due ruote che ha pubblicato un libro sulla sua vita e avventure. Un volume che vuol essere anche un ringraziamento alla sanità veneta, esempio di eccellenza a livello nazionale. Le sue storie, i suoi viaggi, adesso sono raccolte in ‘Pedala con il cuore’, scritto con Vittorio Zirkstein e presentato all’Ospedale Santorso, assieme al dottor Antonio di Caprio e al dottor Giovanni Morani, rispettivamente Direttore Sanitario dell’Ulss 7 e Direttore della Cardiologia del Santorso”.

“Quando Gianluca – conclude Zecchinato – mi raccontò per la prima volta la sua storia, ne rimasi profondamente colpito. Un attacco cardiaco può arrivare quando meno te lo aspetti e la prevenzione è fondamentale. Grazie allo sport, si possono scorgere alcuni segnali che ci manda il nostro corpo. La bicicletta, della quale noi vicentini siamo innamorati, è uno sport salutare molto apprezzato e praticato, di stimolo al benessere generale”.

Un messaggio importante sul valore della prevenzione ad ogni età: senza dimenticare che per chi nella ‘fortuna’ di poter accedere a cure e servizi di qualità ritorna alla sua vita normale, c’è chi al contrario questa opzione non ce l’ha. E soprattutto a questi si rivolge Santacatterina col suo messaggio solidale e positivo.