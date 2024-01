Pedone investito a SS. Trinità: prognosi riservata per un 68enne di Schio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Investimento di un pedone ieri sera, 25 gennaio, a Schio nel quartiere SS. Trinità. L’incidente è avvenuto alle 20,10: un automobilista 57enne di Schio, alla guida di una Maserati, stava percorrendo via SS. Trinità quando, giunto all’altezza del civico 114, per cause in corso di accertamento, non si è accorto del fatto che un pedone – I.T., un 68enne del posto – stava attraversando la strada, travolgendolo.

L’impatto è stato particolarmente forte: il pedone è stato subito soccorso da un’ambulanza del Suem 118 e trasportato in codice rosso direttamente all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati da una pattuglia della polizia locale “Alto Vicentino” di Schio.