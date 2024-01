Cultura, Carnevale e Giorno della Memoria. Gli eventi del weekend dal 26 al 28 gennaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cibo, storia, ma anche attualità e tradizione caratterizzeranno le proposte e gli eventi del prossimo fine settimana in provincia di Vicenza. Se ne è parlato nella puntata di Festa Italiana, la trasmissione di Radio Eco Vicentino che fa il punto sugli eventi nel territorio (e non solo).

Fra le segnalazioni, la cena di bolliti al Ristorante Campomezzavia di Asiago, sabato 27 gennaio, e l’incontro sugli Egizi a tavola proposto a Vicenza, domenica 28 gennaio dal gruppo archeologico Crt propone un ciclo di conferenze organizzate in collaborazione con l’assessorato alla cultura e i Musei civici di Vicenza. Sempre a Vicenza, sempre domenica 28, un’attività invece per le famiglie: il Museo del Gioiello propone un laboratorio per bambini su amuleti e talismani.

A Rosà, invece, sabato 27 arriva il Gran Carnevale Rosatese, con sfilata notturna a partire dalle 20 lungo la strada statale, con conclusione al parco Delle Rose. Carnevale anche a Chiampo, sabato 27 e domenica 28 gennaio: è giunto alla 45esima edizione.

Sul versante culturale, sabato 27 a Montecchio Precalcino, visita culturale alla palladiana Villa Forni Cerato, edificio inserito dal 1996 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco: dopo quasi 50 anni di abbandono, dal 2018 l’intero sito è oggetto di un progetto di restauro conservativo. A Zugliano, invece, venerdì 26 presentazione del libro di Giulio Dalla Ricca “Antonio Bassi, bibliografia di un vicentino nel Risorgimento” presso Villa Bassi, nella frazione di Grumolo Pedemonte.

Questo è però anche il fine settimana in cui ci celebra la Giornata della Memoria, per ricordare l’Olocausto. Sempre a Zugliano, domenica 28 gennaio, andrà in scena la produzione del Gruppo Teatrale La Trappola “75190 un numero sulla pelle omaggio a Liliana Segre, a ingresso libero, mentre a Zanè venerdì 26 previste letture sulla storia di Marion Fischer Klein, narrata dalla protagonista stessa.

Infine, a Tonezza del Cimone, sabato 27 gennaio, ciaspolata con la luna piena e a Lusiana, venerdì 26, Wonder, l’altra faccia del bullismo, all’interno di una serie di incontri rivolti a genitori, insegnanti ed educatori.