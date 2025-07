Perde il controllo dell’auto e va a sbattaere. Traffico “paralizzato” a sud della città

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale con gravi ripercussioni sul traffico questa mattina a Schio, lungo la via Maestri del Lavoro che lambisce a sud la zona industriale e scledense e porta alla bretella di congiunzione con il casello dell’A31 Valdastico.

Un solo veicolo risulterebbe coinvolto nell’emergenza segnalata prima delle 8 di mercoledì 16 luglio mattina sul tratto di strada che porta verso la località del Maglio di Giavenale. Il conducente, rimasto ferito in maniera lieve – codice verde – avrebbe perso il controllo del suo veicolo andando a finire fuori strada. Si trova al pronto soccorso del vicino ospedale di Santorso per controlli e medicazioni.

Non risultano quindi altre vetture o persone coinvolte, in attesa di eventuali notizie diffuse in merito diffuse dagli agenti di polizia locale che si sono recati prontamente in via Maestri del Lavoro. A loro è spettata anche la non certo agevole gestione del traffico da e per la zona industriale e in direzione Malo e Thiene, nell’orario di maggior afflusso di vetture, con decine di auto rimaste in code.

Più automobilisti hanno segnalato i rallentamenti sull’arteria a Sud della città, indicando ad amici, colleghi e conoscenti vie alternative fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria. A causare la fuoriuscita autonoma di strada potrebbe essere stata una disattenzione o un colpo di sonno come prime ipotesi al vaglio degli operatori.

