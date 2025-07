Cade dal cassone del camion e sbatte la testa al suolo. Elisoccorso per un 49enne

E’ stato trasportato in regime di massima urgenza da Cartigliano all’ospedale San Bortolo di Vicenza un uomo di 49 anni, residente in Lombardia, vittima di un trauma cranico nel corso dell’attività lavorativa.

L’emergenza è scattata questa mattina dall’esterno di un’officina meccanica di via Monte Grappa nel paese, di proprietà della famiglia Olivetto, intorno alle 8.30. Pare che l’uomo soccorso in codice rosso, un autista dipendente di una ditta della provincia di Bergamo, sia scivolato per cause da capire dal cassone del camion finendo a suolo e sbattendo il capo. Nessuno ha assistito alla scena.

Ad accorgersi dell’incidente improvviso sarebbero stati i titolari della ditta locale, dopo aver notato che il camion tardava a ripartire dopo aver già caricato la merce e ad operazioni così ultimate. Dopo essersi resi conto della figura di una persona a terra, riconoscibile poi nel 49enne con cui avevano parlato una manciata di minuti prima, lo hanno raggiunto e subito chiamato il 118. Trattandosi di un infortunio sul lavoro, potrebbe essere interessato l’ufficio Spisal dell’Ulss /.

Sul posto è giunta un’ambulanza dall’ospedale cittadino di Bassano del Grappa ma, una volta riscontrate le condizioni gravi dell’ autista infortunato, si è deciso di trasferirlo via cielo in regime di urgenza al San Bortolo di Vicenza, dove esiste un reparto specializzato nella gestione delle lesioni cerebrali gravi.

