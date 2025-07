Due scledensi feriti nello scontro tra auto e moto di Altavilla. Grave una donna di 55 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è fatta chiarezza dopo i rilievi della polizia locale del consorzio “Unione Terre del Retrone” sull’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio ad Altavilla Vicentina, che vede una donna di 55 anni residente a Schio in prognosi riservata.

E’ lei, e non il pilota della motocicletta Honda come si era comunicato in un primo momento a ridosso dei soccorsi del Suem 118, la ferita in pericolo di vita assistita nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Ricoverato nello stesso nosocomio anche lui, il 68enne compagno della passeggera che lotta per sopravvivere, ma in codice giallo con lesioni di media gravità e sospette fratture. Lo scontro tra la due ruote e una vettura Bmw è avvenuto poco dopo le 15 in via dei Laghi di fronte alla nuova concessionaria Porsche e a un esercizio pubblico. E’ possibile che uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente abbia svoltato per accedere al piazzale di fronte, in maniera non cauta, causando lo scontro particolarmente violento.

Per la donna ferita – le sue iniziali sono H.S.B.D. -, decisive saranno le prime 48 ore al fine di poter eventualmente sciogliere la prognosi di guarigione e dichiararla fuori pericolo. Per G.U., alla guida della moto, si prospettano alcune settimane di cure e riposo per il recupero. Illeso il conducente della vettura station wagon. Si tratta di un 66enne vicentino che vive a Sovizzo, subito attivatosi nei soccorsi della coppia di feriti sbalzati al suolo dopo l’impatto con la sua auto.

