Perde il controllo dell’auto e si schianta su altri tre mezzi: ferita una donna

Incidente nel primo pomeriggio a Schio in zona Ponte di Liviera: coinvolte quattro auto, con una persona rimasta ferita e portata in ospedale.

Erano le 13.25 e l’autista di una Bmw – un 56enne – stava guidando sulla Sp46 in direzione di Vicenza quando, all’altezza del civico 4, in località Ponte d’Oro, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino ha perso il controllo dell’auto e ha invaso la corsia opposta di marcia, nella quale stavano sopraggiungendo altri veicoli.

La Bmw ne ha centrati ben tre: dapprima con la propria parte anteriore sinistra si è schiantata contro la fiancata sinistra di un’Alfa Romeo Mito condotta da una 48enne che, ruotando in senso antiorario, è finita di traverso lungo la carreggiata. In seguito, 15 metri più in là, la Bmw sempre con la parte anteriore sinistra ha urtato anche la parte frontale sinistra di una Renault Kadjar condotta da un 52enne. Quest’ultima, dopo aver ruotato in senso antiorario, ha invaso completamente la pista ciclo-pedonale presente al margine della carreggiata.

Infine la Bmw, con lo spigolo anteriore destro, ha urtato anche lo spigolo anteriore destro di una Peugeot 308 condotta da un 36enne. A finire in ospedale a Santorso è stata la donna di 48 anni che era alla guida della Mito: le sue condizioni non sono gravi. Ingenti invece i danni ai veicoli coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono accorse due pattuglie della polizia locale per gestire la viabilità (intensa) ed effettuare i rilievi dell’incidente. Ha collaborato anche una pattuglia dei carabinieri di Schio. Per consentire di raccogliere i dati dell’incidente, il traffico verso Vicenza è stato bloccato per oltre un’ora all’altezza della rotatoria presente tra via Vicenza e Ponte D’Oro.