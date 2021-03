Teneva la cocaina sotto la mascherina: 56enne segnalato e patente sospesa

Lo fermano in auto per un controllo anticovid e la polizia nota che ha un rigonfiamento sotto la mascherina: stava nascondendo della droga.

Singolare scoperta, per una pattuglia delle volanti della questura di Vicenza, giovedì pomeriggio: nel corso dei controlli ordinari finalizzati a verificare il rispetto nella normativa di contrasto dell’epidemia da Covid-19, hanno fermato un veicolo in Strada Marosticana nel capoluogo. A bordo, un 52enne trevigiano. L’uomo era in possesso di regolare autocertificazione, ma aveva uno strano rigonfiamento al volto.

Invitato ad abbassare la mascherina, gli agenti hanno notato la presenza di un piccolo sacchetto in cellophane al cui interno si trovava poco meno di 1 grammo di cocaina. All’automobilista non è rimasto altro che ammettere: “E’ mia, per uso personale”. Per questo è stato segnalato, quale assuntore, alla Prefettura e gli è stata sospesa la patente di guida, come previsto dalla normativa.