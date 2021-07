Pestaggio in zona Campagnola: denunciati sei giovanissimi, due sono minorenni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è stretto in poche ore il cerchio attorno ai responsabili del violento pestaggio avvenuto a Schio nella notte fra lunedì e martedì poco lontano dal luna park presente per la festa di San Pietro.

Questa mattina infatti i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Schio, hanno denunciato in stato di libertà per rissa aggravata, lesioni personali aggravate in concorso e omissione di soccorso sei giovanissimi due dei quali minorenni, tutti con precedenti. Si tratta dei 19enni S.F. e A.Y. e del 18enne A.R. (tutti e tre di Schio), del 19enne di Valli del Pasubio E.M. e di due 17enni pure di Schio, dei quali data la minor età non sono state rese note neanche le iniziali. tutti con precedenti.

I militari, per venire a capo della protagonisti della rissa e dell’aggressione per futili motivi – hanno svolto una intensa attività investigativa, ascoltando le voci dei testimoni presenti, analizzando le relative documentazioni fotografiche, nonché setacciando i diversi filmati di videosorveglianza rinvenuti nelle vicinanze, hanno raccolto gravi e concordanti indizi sulla responsabilità dei sei sull’aggressione. La vittima, un 55enne di Santorso che era intervenuto per sedare una rissa nella zona all’esterno del bar Meraviglia, a due passi dal piazzale Pubblici Spettacoli, si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Bortolo di Vicenza, nel reparto di neurochirurgia. Era intervenuto per sedare la rissa – avvenuta a giostre già ferme – e non conosceva nessuno dei giovani coinvolti: è stato preso a pugni e calci al volto e alla schiena vicino al semaforo di via Cementi. Gli aggressori poi sono scappati, prima dell’arrivo dei carabinieri.