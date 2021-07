“Attenti al lupo” in quattro tappe. Parte il ciclo di incontri per scoprire come conviverci

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il mese del “lupo” a Recoaro Terme e dintorni è alle porte, visto che per quattro venerdì sera consecutivi vengono proposte altrettanti incontri che permetteranno di osservare (virtualmente) da vicino il predatore dei boschi per eccellenza, conoscere le sue abitudini e capirne l’indole, ma anche fare il punto sulle migliori modalità odierne di convivenza nel territorio prealpino e delle Piccole Dolomiti in particolare.

A tenere le serate sul tema saranno più esperti in materia faunistica del “quattro zampe” delle montagne che hanno accettato l’invito del Gruppo Giovani Rekobalt, ideatori e promotori della rassegna di approfondimento e molto attivi da queste parti a meno di un anno dalla costituzione.

Si parte domani sera, venerdì 2 luglio, dalle 20.30 in poi con location la sala delle Fonti di Recoaro. Primi ospiti Giancarlo Ferron, guardiacaccia e scrittore di libri ma soprattutto tra i massimi conoscitori dei lupi nel Vicentino, insieme all’artista scultore Alberto Salvetti. Al 9/7 altra accoppiata con Francesco Romito, vicepresidente dell’associazione “Io non ho paura del lupo”, e la casara e pastora Barbara Crea. Un terzetto di ospiti invece per la terza serata, venerdì 16 luglio, con Lucia Regolin (docente all’Università di Padova), il giornalista Enzo Moretto e il tecnico faunista Enrico Ferraro.

Si va infine all’incontro conclusivo della rassegna organizzata dai giovani per tutte le generazioni al 23/7, con ospiti di serata un altro tecnico faunista di professione, Fabio Dartora, e il fotografo naturalista Paolo Rossi.

La partecipazione a ciascuno degli eventi in programma sarà libera, fino ad esaurimento posti. Con la proposta del servizio di “apericena”, al costo di 10 euro, prenotabile attraverso i contatti telefonici e mail presenti nella locandina pubblicata in calce o attraverso i canali social Instagram o Facebook del Gruppo Giovani Rekobalt.