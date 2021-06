Preso a botte durante la sagra al luna park: 50enne malmenato è in prognosi riservata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ rimasto vittima di un pestaggio cruento, concluso con una corsa in ospedale a Vicenza, dove si trova tutt’ora in serie condizioni di salute in seguito a violenti colpi sferrati da un gruppo di persone senza scrupoli. Il tutto, in quella che doveva rappresentare una serata di festa nell’ambito della festa del patrono di Schio, nell’area dei pubblici spettacoli con le giostre in zona Campagnola.

I carabinieri della compagnia locale stanno indagando sul fatto accaduto di lunedì, in tarda serata, quando un 50enne residente nell’Altovicentino – l’identità rimane per ora sotto riserbo – sarebbe stato aggredito in circostanze ancora da chiarire. Sembra che in vesti di paciere si fosse intromesso in una lite tra altri presenti nel piazzale, avendo la peggio dopo aver subito la reazione furiosa proprio di alcuni dei componenti del cappannelo di gente.

La segnalazione di una rissa in corso era giunta al comando scledense alla mezzanotte di lunedì, chiedendo un tempestivo intervento dei militari vista la situazione rovente. Una volto sul posto, a margine dello spazio riservato alle giostre del luna park, l’equipaggio ha trovato un uomo dolorante steso a terra con segni evidenti di lotta, tagli al volto e contusioni pesanti, mentre chi lo aveva picchiato selvaggiamente si era già volatilizzato all’arrivo delle sirene. Secondo le prime testimonianze in corso di verifica, l’uomo sarebbe stato malmenato da una combriccola di uomini più giovani i cui componenti sarebbero in corso di identificazione.

Si è subito capito che la situazione di salute compromessa necessitava di una corsa rapida in ospedale. Il ferito è stato caricato d’urgenza sull’ambulanza del Suem giunta dal vicino polo sanitario di Santorso ma si è optato per il trasporto in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, vista la potenziale gravità delle lesioni riportate, in particolare alla testa, affidandolo alle cure del centro specializzato per la provincia vicentina. Da quella notte tra lunedì e martedì le condizioni del cittadino aggredito rimangono stabili, in attesa di un miglioramento auspicato anche per raccogliere, quando sarà possibile, la sua personale versione dei fatti.

Filmati di telecamere della zona e testimonianze diretti, da parte del personale del luna park itinerante e di chi lo stava frequentando lunedì sera, saranno utili per far luce sul questo brutto episodio di violenza che ha funestato a Schio la festa di San Pietro, celebrata proprio ieri nella ricorrenza del 29 giugno.