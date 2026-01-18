Pioggia, neve e 15mila chilometri: la vita a pedali di Flavio, ciclista anche nel lavoro
15mila chilometri, almeno, ogni anno. E’ questo il singolare primato di Flavio Bertoldo che da una decina d’anni ha letteralmente parcheggiato l’auto in garage e ha scelto di utilizzare esclusivamente la bicicletta. Anzi ha fatto di più: dopo un incidente occorso alla compagna nella quale la macchina è andata irrimediabilmente distrutta, le ha donato la sua, ormai stanca di prendere polvere e di non “mordere” l’asfalto.
Difficile non aver notato Flavio, ciuffo biondo e fascetta, che non vuole essere dipinto come una sorta di “eroe” delle due ruote – “anche altri hanno fatto questa scelta”, ribadisce a più riprese – ma che sicuramente almeno un po’ speciale lo è. Pioggia, vento, neve, niente lo scoraggia: ogni mattina Flavio prende la sua bici e da Arsiero dove si è trasferito per amore oltre 15 anni fa, bardato di tutto punto e protetto da un ampio occhiale scuro, pedala per raggiungere il suo negozio di lampade ed elettrodomestici in Piazzetta San Gaetano, nel cuore di Schio: andata e ritorno, immancabile. Questo dal lunedì al sabato, ma non finisce qui: “In realtà la domenica mattina – spiega il 48enne – faccio lo stesso percorso e approfitto della chiusura per risistemare un po’ il magazzino. Durante i giorni lavorativi poi, a meno di consegne troppo ingombranti, con la bici mi sposto anche di diversi chilometri per andare a fare piccoli commessioni o riparazioni ordinate dai clienti”.
Ormai uno stile di vita di quelli che aiutano a trovare un equilibrio fisico e mentale fatto di positività e benessere, consolidato dopo che nel 2016 era stato costretto ad abbandonare la corsa a causa di un problema alla caviglia: “Fino a da allora non avevo mai preso in mano una bici, adoravo fare qualche bella corsetta. Poi un problema infiammatorio mi ha convinto a smettere per non peggiorare la situazione e da allora mi sono buttato sulle due ruote: dapprima solo nella stagione più calda, poi tutto l’anno. E pensare che guardavo quasi con sospetto questi ciclisti”! Ormai un protagonista riconosciuto delle mattine trafficate lungo la Sp350, tra colonne d’auto ferme e gente in attesa di recarsi al lavoro. Mentre lui sfreccia, carico per una nuova giornata: “Qualcuno mi ha persino inseguito – racconta sorridendo – incuriosito nel vedermi ogni giorno in bici anche sotto qualche brutto temporale, ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Anche se non ho un cellulare – svela rivelando un’altra peculiarità poco in linea coi tempi moderni – ci siamo dati appuntamento lo stesso”. Un esempio semplice e ostinato di coerenza, che ogni giorno ricorda quanto conti scegliere ciò che ci fa stare bene. E mentre le auto restano in coda, Flavio continua a pedalare leggero, fedele alla sua idea di libertà.
