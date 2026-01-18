Morte Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito

Le indagini dei carabinieri di Anguillara Sabazia e del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Ostia, coadiuvati da Ris di Roma hanno consentito inoltre di, all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro; all’interno della sua auto; all’interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare” in uso all'uomo. Questa mattina la svolta con il ritrovamento del corpo, che sarebbe di una donna, nella ditta dell'uomo.

Visionando il sistema di videosorveglianza a presidio anche della villetta della famiglia, si vede che la donna non esce di casa dalle ore 19,30 dell'8 gennaio e, in attesa degli esiti degli esami tecnici in corso, la sua utenza cellulare non registra movimenti fuori dell'abitazione. Il marito, invece, esce di casa l'indomani intorno alle 7,30 per andare a lavoro. Da casa non mancherebbe nulla, salvo borsa e cellulare.

Le indagini si concentrano sul marito che viveva con la donna e un figlio di 10 anni nella villetta. Su di lui ci sono gravi indizi ma chi indaga sta cercando di “riscontrare” le sue dichiarazioni per arrivare “alla ricostruzione integrale della vicenda, all'individuazione del movente” e di “eventuali responsabilità” di altre persone. L'uomo è stato portato in caserma.