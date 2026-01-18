Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma in autostrada a Bologna

Secondo la prima ricostruzione i tafferugli sarebbero partiti nel vicino autogrill del Cantagallo, poi esploso attorno alle 12.30 lungo l'autostrada a Casalecchio di Reno.Gli scontri sono scoppiati pochi chilometri dopo, quando diverse auto e alcuni minibus si sono fermati in corsia d'emergenza e nelle piazzole. I tifosi sono scesi dai veicoli affrontandosi con mazze, martelli, spranghe e caschi.

A far degenerare i tafferugli potrebbe esserci stato il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni agli avversari. In alcuni post di ambienti ultras che circolano sul web si parla (con tanto di foto) di una bandiera dei romanisti che sarebbe stata 'rubata' durante gli scontri di oggi.

Circa 200 ultras sarebbero rimasti coinvolti, causando anche rallentamenti al traffico, dato che la colluttazione è avvenuta direttamente sulla carreggiata. Alcune auto sono rimaste danneggiate. Al momento non risultano feriti e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos che visioneranno filmati e immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare gli autori dei disordini.