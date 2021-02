Anche Zaia cita il murale didattico di 14 metri che illustra la storia del paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quattro mesi fa l’inaugurazione ufficiale, poi i tanti attestati di “visto e piaciuto” all’autore Lorenzo De Pretto e ora arriva anche la citazione sul profilo Facebook ufficiale che vale un po’ come amplificatore in tutto il Veneto per la sua apprezzata opera. Facile attendersi che in futuro si impenneranno anche le visite da parte dei curiosi ma anche degli addetti ai lavori nel settore della grafica e dei fumetti a Piovene Rocchette, che ospita il “murale didattico” ricco di disegni e colori ma anche di storia delle origini della cittadina ai piedi del Monte Summano.

Un racconto per immagini, con a presentarlo simbolicamente i mitici Asterix e Obelix creati dal fumettista francese Albert Uderzo, la cui famiglia era originaria dell’Altovicentino – i nonni e il papà Silvio in particolare – e al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria nel 2019 finchè era ancora in vita.

Scomparso meno di un anno fa, nel marzo 2020, ha vissuto fino ai 93 anni di età, e prima della morte aveva supervisionato e autorizzato la carrellata di illustrazioni proposta da De Pretto, disegnatore, grafico e designer vicentino con studio professionale proprio sotto il Summano già autore di “Prezzemolo“, simbolo del parco dei divertimenti Gardaland e collaboratore da anni della rivista a fumetti “Topolino“. Che oggi lo ricorda con l’imperituro omaggio offerto gratuitamente, dedicato sia al suo mentore che ai suoi concittadini, dopo un incontro con il “papà” di Asterix e Obelix avvenuto nel 2016. Un momento ovviamente da album dei ricordi in cui il disegnatore vicentino mostrò il progetto preliminare all’artista francese, che lo approvò.

Un’opera illustrata, quella installata su pannelli d’acciaio alti un metro per 21 metri quadrati di colori, che i piovenesi conoscono bene e che si trova presso i Giardini intitolati invece a Gianni Rodari, di fronte alle scuole primarie e dell’infanzia.