Un braccio alzato il primo indizio del murale dedicato a Pablito. Il 23 l’inangurazione

E’ sparito via uno dei lunghi teloni che copriva il maxi murale di street art dedicato a Paolo Rossi, realizzato nel palazzo Everest di viale Torino a Vicenza dall’artista brasiliano Eduardo Kobra: l’immagine di partenza, è ormai chiaro, è una di quelle in cui gioisce dopo un gol con la Nazionale di calcio. In particolare lo spunto dovrebbe essere non tanto l’urlo di gioia nella finale dei Mondiali 1982 contro la Germania, ma la foto dell’esultanza dopo aver segnato uno dei due gol nella semifinale di mondiali del 1982, contro la Polonia, vinta dall’Italia 2-0.

Il murale sarà una gigantografia di Pablito in chiave pop. alta 60 metri, stretta, dai colori vivissimi, ed è già parzialmente visibile anche dal piazzale della Vittoria a Monte Berico, sarà inaugurato nel pomeriggio del prossimo 23 settembre, giorno del compleanno del compianto Pallo d’Oro vicentino di adozione, mancato quasi due anni fa per un cancro.