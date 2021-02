Scontro auto-bicicletta poco lontano dal centro. Due le persone ferite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ambulanza poco distante dal centro di Thiene intorno alle 17 di oggi, in soccorso di una persona travolta mentre era in sella a una bicicletta. Dopo lo scontro con una vettura guidata da un automobilista, rimasto anch’esso ferito.

Secondo le prime indicazioni fornite dal Suem 118 sarebbero infatti due le persone caricate nei mezzi di soccorso e trasportate in codice giallo all’ospedale di Santorso, dove sono state prese in carico dal personale sanitario del Pronto Soccorso.

Avrebbero entrambi riportato contusioni varie ed escoriazioni da valutare con attenzione nelle prossime ore attraverso accertamenti diagnostici. Più serie le condizioni del ciclista dopo la collisione avvenuta in via Castelletto, in prossimità di un incrocio secondo le prime indiscrezioni dal luogo dell’incidente, distante circa mezzo chilometro dal centro storico di Thiene.

Sul posto ci sarebbe una pattuglia di polizia locale per le verifiche e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della collisione, al momento ancora sconosciuta. Al pari delle generalità dei due feriti trasportati in ospedale, nessuno dei quali comunque in pericolo di vita.

La notizia è in aggiornamento