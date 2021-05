Ancora senza frutto le ricerche di Pietro Comparin, il 79enne scomparso da venerdì

Non hanno purtroppo ancora dato esito le ricerche di Pietro Comparin, il 79enne di Piovene Rocchette, di cui non si hanno più notizie da venerdì, quando è stato visto l’ultima volta intorno all’una in centro a Piovene Rocchette.

Le ricerche dell’anziano scomparso, dopo la giornata infruttuosa di ieri, son ripartite questa mattina all’alba, sempre coordinate dai vigili del fuoco e con la presenza del Soccorso alpino di Arsiero e Schio, della protezione civile dell’Unione Montana e dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio, oltre che dei nuclei cinofili.

L’attività dei soccorritori è proseguita fino al primo pomeriggio. Una quindicina di operatori del Soccorso alpino ha battuto anche oggi i sentieri che scendono dal monte Summano, le zone limitrofe alla ex ferrovia ed Eremo di Mea di Velo d’Astico. In accordo con la Prefettura, le ricerche proseguiranno in ambito urbano con vigili del fuoco e Carabinieri, mentre il Soccorso alpino resta a disposizione per riprendere in caso di nuove informazioni o segnalazioni.

Sono stati complessivamente una quarantina i volontari che anche oggi hanno setacciato tutti i sentieri e le zone impervie Summano, Velo e torrente Astico, purtroppo ancora inutilmente. Ieri sono stati visionati i sentieri che da località “Angelo” scendono verso l’abitato, la parte bassa del Monte Summano, il percorso della vecchia ferrovia, la zona del Ponte di Sant’Agata e i dirupi presenti nell’area che scendono verso l’antico. Oggi la ricerca è proseguita anche in altre zone non ancora battute.

I nipoti hanno lanciato un nuovo appello perché chi lo avessi incrociato o visto avverta le forze dell’ordine: indossava un paio di jeans chiari, un giubbetto blu e scarpe da escursione. Le telecamere delle banche di Piovene lo hanno immortalato mentre transitava per la strada, venerdì intorno all’una. Da allora, più nessuna notizia.