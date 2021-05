Scompare 79enne: nessuna traccia da mezzogiorno. Ricerche in corso da ieri sera

Ore di angoscia a Piovene Rocchette per la scomparsa di un 79enne di cui non si hanno notizie da ieri. La suocera ultranoventenne, non vedendolo rientrare nemmeno nel corso della serata in serata, ha fatto scattare l’allarme.

L’uomo, un vicentino di nome Pietro Comparin, è stato visto l’ultima volta ieri poco dopo mezzogiorno in paese da un conoscente, poi più nessuna notizia sul suo conto. Anche sui social è partita la condivisione dell’appello pubblicando anche una foto del 79enne: chi lo avesse scritto può contattare la stazione dei carabinieri di Piovene o i vigili del fuoco di Vicenza per fornire indicazioni utili.

L’allarme è scattato alle 21 quando appunto la familiare convivente si è preoccupata perchè non era ancora ritornato, contattando le autorità. I primi ad intervenire, come di prassi, son stati i vigili del fuoco, che hanno poi, d’intesa col prefetto, iniziato a coordinare le ricerche già in tarda serata, in collaborazione anche con le altre forze dell’ordine. Comparin si sarebbe allontanato a piedi.

Nessuna novità durante la notte, con le squadre che si sono riorganizzate stamattina per mettersi nuovamente sulle tracce dell’anziano piovenese scomparso, allargando il raggio al Monte Summano. Attese in queste ore a Piovene le unità cinofile con i segugi addestrati alla ricerca di persona e un elicottero per sorvolare l’area.

