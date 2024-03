Ritrovato alla stazione di Milano il 16enne scomparso il 21 marzo da Colico

E’ stato ritrovato questa mattina alla stazione centrale di Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico, in provincia di Lecco. A riconoscerlo una coppia di viaggiatori, che, immediatamente, ha avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l’intervento della polizia ferroviaria. L’adolescente stava facendo il biglietto per tornare nella sua cittadina.

La cosa più bella è che sia tornato a casa. A dirlo è il padre di Edoardo, Alessandro Galli, che ai giornalisti accorsi sul posto spiega: “Siamo felicissimi. Ringrazio le forze dell’ordine e tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile. Se Edoardo sia stato nell’Est Europa, come si vocifera, non ne siamo a conoscenza ed è la cosa che ci interessa meno. L’importante è che stia qui e stia bene. Io ho finito le lacrime in questo momento, è da cinque minuti che lo abbiamo visto. Anche lui era molto emozionato nel rivederci”.

Gioia per il ritrovamento di Edoardo è stata espressa anche dal sindaco di Colico Monica Gilardi: “Questa mattina abbiamo ricevuto la notizia del ritrovamento di Edoardo e ne siamo particolarmente felici, dopo una settimana in cui siamo rimasti tutti con il fiato sospeso perché non si sapeva nulla. Questa notizia ci rende sereni” ha continuato il primo cittadino, “Stamattina ho sentito i genitori di Edoardo al telefono ed erano in viaggio verso Milano. Il nostro è un abbraccio corale, da parte di tutta la cittadinanza a Edoardo e alla sua famiglia”.