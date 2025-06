Auto si ribalta in strada, ferita coppia di anziani a bordo di una Fiat 500

Sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale “Alto Vicentino” di Santorso, intorno alle 17 di domenica, due anziani vicentini rimasti contusi in un incidente stradale. Si tratta di un uomo e di una donna, parrebbe marito e moglie, soccorsi a Piovene Rocchette in seguito al ribaltamento dell’auto su cui viaggiavano in via Trieste.

La coppia all’interno dell’abitacolo di una vettura è stata soccorsa con urgenza dai sanitari del Suem giunti sul posto dal polo medico di zona, e trasportati in pronto soccorso. Si tratta di ultraottantenni residenti a Velo d’Astico, le cui iniziali sono R.E. (86 anni) e Z.M. (83 anni), la seconda citata sul sedile passeggero della Fiat 500.

La vettura aveva lasciato alle spalle la rotatoria delle cinque strade, proveniente da Schio e in marcia in direzione di Velo d’Astico. Circa 250 metri dopo, appena oltrepassata la curva del vecchio cimitero cittadino piovenese, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi al momento sconosciuti in attesa di aggiornamenti poi sulle condizioni di salute dei feriti. Una distrazione oppure un malessere al volante, viste le temperature odierne, spiegherebbero il sinistro, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Dettaglio anche questo in attesa di conferma.

Sul posto, oltre al personale d’emergenza inviato dalla centrale operativa del 118, anche una pattuglia di polizia locale del consorzio Alto Vicentino per i rilievi sull’incidente. Solo lunedì scorso, poco più a nord all’altezza del semaforo di fronte al ristorante “La Villa”, un altro grave incidente con due feriti, padre (ancora in pericolo di vita) e figlia di Schio.

