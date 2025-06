La Figc annuncia Gattuso nuovo ct. Il presidente Gravina: “E’ un simbolo del calcio italiano”

anche: dopo un lungo travaglio sappiamo con certezza che gli scienziati della Federcalcio hanno partoritocome, successore dell’esonerato Luciano Spalletti. Una settimana in cui è successo di tutto, da domenica a domenica: Spalletti che alla vigilia di Italia-Moldavia annuncia di essere stato cacciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, la sfida surreale ai moldavi con Lucio in panchina da licenziato, il no di Claudio Ranieri che ha preferito restare alla Roma come dirigente e garante dei Friedkin e la scelta di Gattuso ct. Gennaro Gattuso, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 9 gennaio 1978, reduce da una stagione all’Hajduk Spalato, campionato croato.

Il comunicato ufficiale della Federcalcio. Nel testo si legge: “La Figc comunica di aver conferito l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma”. Lo stesso giorno è in programma il Consiglio Federale. Gattuso e il suo staff sono già al lavoro e stanno visionando decine di partite. Sanno che dovranno partire forte e di fatto vincere tutte le sei gare del girone di qualificazione per sperare di centrare il pass per il Mondiale 2026 dopo due tentativi falliti nel 2018 e nel 2022.

Perchè Gravina ha scelto Gattuso. Il presidente federale ha spiegato: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Lo staff di “Ringhio”. Salvo sorprese, oltre ai collaboratori voluti da Rino in persona, tra i quali il vice Gigi Riccio, farà parte dello staff Leonardo Bonucci: un “docente universitario della difesa a tre”, come lo definì Josè Mourinho. Gattuso, infatti, dovrebbe iniziare con la difesa a tre la sua avventura azzurra il 5 settembre prossimo a Bergamo contro l’Estonia. Al momento non si conoscono né le cifre, né la lunghezza del contratto. Quasi sicuramente, però, si tratterà di un contratto di un anno con prolungamento automatico fino al 2028 in caso di qualificazione ai Mondiali. Speriamo sia la scelta giusta.