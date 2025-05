Code e traffico della domenica addio: entro giugno arrivano i semafori intelligenti

Con o senza contributo purché si faccia. E presto. E’ questo l’imperativo dell’amministrazione comunale di Piovene Rocchette, dove il sindaco Renato Grotto, dopo una prima estate con la fascia tricolore addosso e tre sperimentazioni che hanno restituito delle risposte significative, ha deciso di procedere con l’installazione di uno speciale software capace di rendere “intelligenti” i semafori lungo la famigerata SP350.

Una decisione storica per il paese ai piedi del Summano dove da decenni, l’arrivo della bella stagione fa rima con code chilometriche che paralizzano residenti e arterie secondarie per ore. Per questo, in alcuni weekend dell’estate scorsa, furono messe in atto alcune prove: con semafori lampeggianti o spenti e gli agenti della Polizia Locale a dirigere traffico. E i dati sono stati eloquenti: il deflusso del traffico veicolare avveniva in tempi più che dimezzati. Figurarsi se l’occhio “vigile” è quello di un’intelligenza artificale, in grado non soltanto di valutare la tipologia dei mezzi in transito, ma anche la presenza di pedoni o cicli in attraversamento.

Di qui la volontà di affinare un progetto da compiersi prima dell’arrivo di una nuova estate da bollino nero: un lavoro che richiederebbe una spesa di circa 60mila euro e pochi giorni di intervento con disagi quindi limitati. E che potrebbe avvalersi anche della copertura di un finanziamento regionale. Questo ancora da confermare: ma almeno con la certezza che grazie alle lanterne semaforiche smart, a Piovene le domeniche faranno meno paura.

