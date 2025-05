Scontro fra due auto in viale Trieste: ferite due persone, estratte dai vigili del fuoco

Scontro fra due auto a Vicenza intorno alle 17.45 in viale Trieste: una delle due vetture è capottata e le due persone a bordo sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. Per estrarle è stato necessario l’intervento dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuta a poco più di cento metri dalla rotonda con via Quadri. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto è giunta velocemente una squadra dei vigili del fuoco: messa in sicurezza l’auto, hanno provveduto ad estrarre le due persone a bordo, poi portate in ospedale con due ambulanze: una in codice giallo, l’altra in codice verde.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.