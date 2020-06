Due auto si scontrano all’incrocio. Lievi ferite per una mamma, illesi i due figli a bordo

Incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze di salute per gli occupanti di due automobili finite una contro l’altra alle 18.45 di ieri a Piovene Rocchette. Lo scontro all’incrocio tra via Trento, la strada principale, e la laterale via del Bò, all’altezza del semaforo lampeggiante. Il bilancio sanitario segnala una persona ferita e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Si tratta di una mamma vicentina, al volante di una Renault Clio e con a bordo sui sedili posteriori due figli minore. La donna, comunque, non ha riportato ferite di grave entità ed è stata visitata dai medici per un controllo approfondito e curata per le contusioni riportate nell’impatto. I due bimbi seduti alle spalle del guidatore non avrebbero riportato alcuna conseguenze, se non l’immaginabile grosso spavento. Illeso anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto, una Volkswagen Passat.

A recarsi sul posto insieme a un equipaggio sanitario del 118 sono stati ieri sera gli agenti della polizia locale Altovicentino, che hanno ricostruito quanto accaduto. La collisione è avvenuta nell’intersezione semaforica tra le due vie cittadine, con il frontale dell’utilitaria a impattare sulla fiancata destra della Passat.

La dinamica esatta che servirà per accertare infrazioni al codice della strada e responsabilità ai fini del risarcimento non è state ancora resa nota. Danni ben visibili alle carrozzerie delle due automobili comporteranno un esborso ingente, per le quali si è reso necessario l’utilizzo del carroattrezzi per rimuoverle e ripristinare la circolazione stradale.