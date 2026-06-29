La frenata, l’auto che si schianta contro un platano e le fiamme: miracolati in due

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Poco dopo l’1.30 di oggi, lunedì 29 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste, a Piovene Rocchette, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e andando a schiantarsi contro un albero.

Un urto violento, a seguito del quale l’auto ha preso fuoco. I due occupanti sono riusciti ad abbandonare autonomamente l’auto prima che le fiamme la avvolgessero, rimanendo fortunatamente illesi.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio è intervenuta tempestivamente, estinguendo l’incendio e impedendo che le fiamme si propagassero all’albero e alla vegetazione circostante. Al termine delle operazioni è stata effettuata la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di competenza per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

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