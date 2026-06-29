Un guidatore su sei guida alticcio: i dati dei controlli del sabato sera della “locale”

Un tranquillo sabato sera di controllo stradali nello scledense ed emerge un dato scioccante: un automobilista su sei guida alticcio, se non ubriaco. È quello che emerge dall’operazione mirata messa in campo dalla polizia locale Alto Vicentino guidata dal comandante Simone Pellegrinelli con l’impiego di tre equipaggi che, nella notte fra sabato 27 e domenica 28 giugno, a Schio hanno effettuato controlli a tappeto sulle condizioni psicofisiche degli automobilisti al volante.

Un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza che rientra nell’ambito degli interventi programmati dal Consorzio, in particolare in orario notturno nei fine settimana.

I risultati del blitz diventano così una tragica cartina di tornasole sull’entità del fenomeno. Su 17 conducenti fermati e sottoposti al test con etilometri digitali in dotazione alla polizia locale, infatti, tre sono risultati positivi all’alcol. Uno su sei e tra loro ci sarebbe anche un neopatentato. Due le patenti ritirate e in un caso è scattata anche la denuncia in Procura e il sequestro del veicolo: la persona alla guida, infatti, aveva un tasso alcolemico di 2,2 grammi di alcol per litro, ossia oltre quattro volte al consentito, un livello che rientra tra le violazioni più gravi previste dal Codice della strada, roba da codice penale.

Benchè nei limiti di legge, altri quattro conducenti si son messi alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche, il che porta ad un totale di sette su diciassette i conducenti assuntori di alcol.

L’attività della polizia locale è stata programmata al fine di aumentare la sicurezza stradale nel periodo estivo, quando è maggiore il numero di giovani e veicoli circolanti, spesso con esiti di particolare gravità per quanto concerne gli incidenti stradali. I controlli si inseriscono nel più ampio contesto del pattugliamento in ambito serale e notturno della polizia locale Alto Vicentino a garanzia della sicurezza delle persone, del contrasto ai reati predatori e della cosiddetta “mala movida”.

Nel corso della stessa serata gli agenti hanno anche riscontrato, nel corso di verifiche a Schio e Piovene, violazioni in materia di commercio con due pubblici esercizi sanzionati e tre violazioni del Codice della Strada. E una persona è stata pure sanzionata per bestemmie.

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