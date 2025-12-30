Malore fatale, addio all’agente della Polizia Locale Diego Castelli

E’ grandissimo il cordoglio per la morte improvvisa di Diego Castelli, 52enne istruttore nel Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene. La corsa disperata in ospedale dopo un malore che, nel pomeriggio di ieri, lo avrebbe colto mentre stava lavando l’auto.

Secondo quanto appreso, dopo il turno lavorativo, Castelli si sarebbe recato ad un lavaggio pubblico, ignaro di quello che il destino gli stava riservando: attimi prima del malessere, forse un aneurisma cerebrale. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari che gli hanno prestato soccorso e che fino al primo pomeriggio di oggi hanno tentato l’impossibile. Accanto a lui tutta la famiglia, la moglie Francesca coi tre figli, il fratello Andrea, mamma Paola e papà Osvaldo: tutto l’affetto assieme alla speranza che l’epilogo fosse un altro.

Castelli era un agente ligio al suo dovere, apprezzato per la grande disponibilità e l’umanità che lo contraddistinguevano nonostante la divisa. Grande amante dello sport, era dirigente del calcio Torre: da anni viveva a Piovene Rocchette, benché originario di Cogollo del Cengio dove la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche fra i coetanei che non lo vedevano spesso ma ne conservavano un ricordo fatto di momenti spensierati e voglia di vivere.

Toccante e significativo anche il messaggio rivoltogli dal presidente dell’Assemblea del Consorzio: “A nome dell’Assemblea del Consorzio di Polizia e mio personale, desidero esprimere il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa dell’istruttore Diego Castelli. In questo momento di dolore – dichiara commosso Enrico De Peron – ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia di Diego e ai suoi cari. La sua perdita colpisce duramente anche tutti i colleghi del Comando, che hanno potuto apprezzare negli anni non solo la sua grande professionalità e competenza come istruttore, ma anche le sue straordinarie doti umane.

​Diego Castelli è stato un esempio di dedizione al servizio e senso delle istituzioni, rappresentando un punto di riferimento prezioso per la crescita del nostro Consorzio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti noi”. E mentre si attende la data dei funerali, dalla famiglia è trapelata la volontà di procedere all’espianto degli organi: un ultimo gesto di generosità, prima dell’estremo saluto.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.