Ladri in trasferta, 27 colpi nel vicentino. Arrestata la banda che camuffava le auto

Si è chiuso il cerchio attorno a una banda di sei astigiani sinti tra i 27 e i 41 anni, specializzati in furti in abitazione e in trasferta nel vicentino e nel veronese. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cuneo hanno eseguito sei misure cautelari emesse dal Tribunale di Vicenza per una raffica di 27 colpi messi a segno tra le festività natalizie del 2024 e l’inizio del 2025.

Il gruppo ha colpito meticolosamente l’Alto Vicentino, in particolare Dueville, Lusiana Conco, Velo d’Astico, Arsiero, Castelgomberto, Cornedo, Sovizzo, Monte di Malo e l’hinterland di Verona (Tregnago, Negrar, Sant’Anna di Alfaedo). Qui i ladri erano soliti venire in trasferta e soggiornare in bed and breakfast di lusso o a casa di alcune ragazze che erano a conoscenza dei loro giri malavitosi.

La banda agiva con estrema professionalità, superando porte blindate e sistemi d’allarme sofisticati grazie a sopraluoghi mirati, tecnologia all’avanguardia e auto camuffate.

Nello specifico, i malviventi di fingevano turisti, suonavano ai campanelli per verificare la presenza in casa dei proprietari, comunicavano con ricetrasmittenti dividendosi in gruppi da tre e usavano la tecnica del “wrapping” per camuffare l’auto, modificandone il colore grazie a degli adesivi.

L’indagine

Gli investigatori hanno seguito ogni mossa della banda, arrivando a soggiornare e pranzare in incognito negli stessi alberghi e B&B di lusso scelti dai malviventi per le loro trasferte. Già arrestati a giugno 2025 ad Asti, dove era stata rinvenuta parte della refurtiva e il kit da scasso, i componenti sono stati ora raggiunti dai nuovi provvedimenti del Gip di Vicenza.

In attesa del processo che inizierà ad Asti a gennaio con rito abbreviato, per i malviventi sono scattate misure che vanno dagli arresti domiciliari all’obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria.

– – – – –

