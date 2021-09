Punto contro Maserati che sfonda la recinzione di un’abitazione. Ferita una 22enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sirene d’emergenza sabato sera poco prima delle mezzanotte a Piovene Rocchette, dove tre giovani sono stati soccorsi dalle squadre sanitarie del Suem 118 dopo la collisione tra due auto. Lo scontro accidentale è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Garibaldi e via Thiene, sulla strada provinciale 349.

Coinvolti due veicoli, vale a dire una Fiat Grande punto condotta da una 22enne residente a Velo d’Astico e una Maserati Levante di proprietà di un 29enne di Zanè. Quest’ultimo alle 23.40 di sabato trasportava sul sedile anteriore come passeggero un amico (questi di 41 anni) con cui stava trascorrendo la serata.

Ad aver la peggio dopo l’impatto violento tra la fiancata sinistra della sua auto e il “muso” della vettura di alta cilindrata, secondo i rilievi sull’incidente e le informazioni disponibili, è stata la ragazza conducente dell’utilitaria, trasportata in ospedale a Santorso a bordo di un’ambulanza. Seppure ha riportato varie ferite e contusioni, non verserebbe in pericolo di vita e se la caverà con qualche giorno di prognosi per la completa guarigione. Si tratta di M.P.T., di origini straniere e velese di residenza.

La collisione è stata determinata dall’immissione della Grande Punto di colore grigio chiaro nella strada provinciale, dove stava procedendo in direzione sud, verso Zanè quindi, la Maserati condotta dal 29enne vicentino (A.C. le iniziali). Il veicolo colpito sulla fiancata del guidatore è rimasto al centro della carreggiata dopo la rotazione, mentre l’auto più potente ha concluso la corsa nel giardino privato di un’abitazione che costeggia la strada, dopo aver abbattuto muretto e rete metallica del perimetro. Schivato di poco il muro esterno della casa, per appena un metro e mezzo. La Fiat si stava immettendo sulla corsia seconda di marcia in svolta verso l’abitato di Piovene.

Sul posto, oltre al personale di emergenza sanitaria del Suem 118, sono giunti anche una pattuglia di polizia locale Alto Vicentino e i vigili del fuoco di Schio, impegnati a mettere in sicurezza l’area dello scontro e a rimettere in strada la Maserati dal terreno privato. I amici a bordo di questa hanno riportato ferite che non destano preoccupazione, ma anche loro sono ricorsi alle medicazioni di pronto soccorso, uno dei quali trasportato in ambulanza al vicino polo di Santorso.