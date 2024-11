Schianto nella notte, auto contro moto: grave un giovanissimo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uno schianto violentissimo, avvenuto subito dopo la curva all’uscita dal breve tratto di galleria in Via Alessandro Rossi a Piovene Rocchette: qui, poco prima delle tre della scorsa notte, un’auto ha centrato in pieno un motociclo proveniente dalla direzione opposta. Grave, ma non in pericolo di vita, il giovane in sella al mezzo.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine in prima istanza, l’auto, una Yaris condotta da una ragazza residente fuori provincia, stava percorrendo la Sp79 da Velo D’Astico in direzione Piovene Rocchette quando all’improvviso si sarebbe scontrata con la moto Benelli proveniente dall’opposta direzione e guidata da un’altrettanto giovanissimo, stavolta del posto. Ad avere la peggio quest’ultimo: immediato l’intervento dei sanitari del Suem che, stabilizzato il ragazzo, lo hanno trasferito d’urgenza all’Ospedale di Santorso con una prognosi superiore ai 90 giorni e ferite estese in più parti. Medicata sul posto invece la giovane conducente del veicolo, che, nonostante un comprensibile stato di shock, avrebbe riportato solo piccole escoriazioni. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Schio, chiamati a gestire il traffico – la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi – oltre che ad eseguire i rilievi che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.