Si gioca con le P…arole a We Love Italia con Gianni e Martina. Verso Posina, Piovene e l’isola di Palau!

L’ultima puntata, dedicata alla lettera P, ha celebrato gli italiani nel mondo. Dal Portogallo, meta preferita dai pensionati grazie alla sicurezza del paese e al clima mite, al Paraguay, dove circa il 40% della popolazione discende da italiani. A sorpresa, Gianni Manuel e Martina Polelli sono arrivati nella Repubblica di Palau, uno stato insulare nell’Oceano Pacifico a circa 500 km a est delle Filippine. Collegato al telefono, Stefano Tansella titolare di L’Amarena Gelato Shop.

Nonostante la sveglia all’alba per intervenire in diretta (Palau è avanti di otto ore), Stefano ha raccontato di come ha scoperto causalmente l’esistenza dell’isola, di come ci sia andato in vacanza per curiosità e di come, nel 2017, insieme alla famiglia abbia deciso di trasferirsi per avviare un’attività. Tra gelati artigianali (della moglie Eleonora) e pasticceria (del figlio Jacopo), i clienti arrivano anche dalle isole più lontane.

Ascolta "Da Palau a Posina passando per Piovene Rocchette"

Non poteva mancare un momento dedicato al territorio vicentino con ospiti telefonici Gilles Cortiana, Presidente del Consorzio di Pro Loco Alto Astico e Posina ed Erminio Masero, Sindaco di Piovene Rocchette. Tra i buoni motivi per visitare Posina, secondo Gilles, c’è la possibilità di entrare in contatto con la natura accogliente della valle, una natura incontaminata e rigogliosa che riporta a mestieri e sapori antichi, ma anche a malghe e aziende agricole. Un salto in un’altra dimensione che avviene anche grazie a numerosi

percorsi ed escursioni verso luoghi della memoria in cui ritrovare sé stessi. Infine non possono mancare l’archeologia rurale, con le antiche chioderie recentemente recuperate grazie a un finanziamento del GAL Montagna Vicentina, e i famosissimi gnocchi di Posina da gustare con diversi condimenti e accompagnati da selvaggina o da sopressa locale.

Diversi i buoni motivi anche per visitare Piovene Rocchette, suggeriti dal Sindaco Masero. Innanzitutto i percorsi che passano per il paese, come il Cammino Fogazzaro Roi o la ciclopedonale dell’ex ferrovia che collega Rocchette ad Arsiero. Poi il percorso storico che si snoda tra antiche abitazioni, chiese e birrerie storiche, tutto tabellato e con possibilità di approfondire grazie al QR code. Non mancano aneddoti e curiosità, come il liquore Girolimino del Monte Summano o la prima auto a circolare in Italia che, 130 anni fa, il Conte Gaetano Rossi di Schio ha fatto arrivare a Piovene Rocchette. Anche l’ascoltatrice piovenese Stefania ha contribuito ricordando il murale con la storia del paese, dedicato

al cittadino onorario Albert Uderzo e disegnato da Lorenzo De Pretto. Ultimo, ma non per importanza, l’invito ad assistere alle stagioni teatrali così da fare e vedere cultura

attraverso storie che appassionano.