Una cantante piovenese tra i 46 finalisti di “Area Sanremo”. Lamante sogna l’Ariston

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Di anni ne ha 23, e c’è anche il suo nome – d’arte – nella lista dei 46 cantanti emergenti che concorrono per conquistarsi uno dei “pass canori” in palio per la sezione Giovani del Festival della Musica Italiana di Sanremo 2023. Lei è Lamante, rigorosamente senza apostrofo per scelta artistica, vicentina di nascita cresciuta a Piovene Rocchette. Per l’anagrafe è chi la conosce da sempre è Giorgia Pietribiasi, nata nel 1999, proveniente da una famiglia che tutti conoscono alle pendici del Monte Summano in Altovicentino.

Vive, studia e lavora tra Roma e Milano da qualche anno, ha compiuto 23 anni e per gli addetti ai lavori non si tratta affatto di una voce nuova del panorama, anzi, è una ragazza che sta compiendo passi da gigante nel mondo della musica. Prova ne sia l’approdo in finale alla kermesse Bianca d’Aponte di Aversa la scorsa estate, dedicato alle cantautrici emergenti in Italia. Lunghi capelli mori con le treccine a cui è molto affezionata, sa muoversi con energia sul palco oltre che far risaltare la propria voce.

Alla sua seconda partecipazione alla selezione “Area Sanremo“, Giorgia è riuscita intanto a convincere la giuria preliminare e superare le prime fasi della selezione indetta dalla Rai con “vista” su Sanremo, facendosi apprezzare per le sue doti tra i 600 giovani di tutta Italia che si sono esibiti e che come lei aspirano al palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Dopo le audizioni superate ai primi di novembre, sotto la direzione artistica di Amadeus e il giudizio della Commissione Spettacoli della Rai, per Lamante si avvicina il momento della verità con lo step conclusivo del concorso canoro, in programma nel week end entrante.

Sui 46 cantanti rimasti in gara, dopo un’ulteriore scrematura la “truppa” di candidati sarà dimezzata e da questa usciranno per così dire “vincitori” in 4 domenica sera, tutti pronti ad esibirsi prima di Natale davanti alle telecamere e con l’invito esclusivo per soli due di loro a Sanremo Giovani per il prossimo febbraio 2023. Dove è già sicuro del palco l’altro cantante vicentino gIANMARIA. Un percorso ancora lungo per la 23enne piovenese, alla quale nulla e nessuno vietano comunque di sognare.

Insieme a Lamante altri due artisti veneti, di cui uno vicentino d’adozione. Si tratta per quest’ultimo di Jaydar (nome d’arte), ragazzo di 26 anni nato in Moldavia che dalla prima adolescenza ha vissuto nel capoluogo berico prima di intraprendere la carriera di cantautore e musicista in giro per l’Italia.