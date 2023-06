Dopo Aversa e Sanremo, Lamante conquista Musicultura. In arrivo il primo EP

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ Giorgia Pietribiasi, nome di battesimo di Lamante, una degli otto vincitori di Musicultura 2023, oltre ad aggiudicarsi il premio Nuovoimaie; nata a Schio, classe ’99, la giovane cantautrice cresciuta a Piovene Rocchette ha portato il suo inedito “L’ultimo piano” e il brano “Come volevi essere” al festival, conquistando giuria e pubblico.

Pietribiasi ha studiato chitarra fin da piccolissima, per poi completare il suo percorso di studi musicali al Cpm Music Intitute di Milano e all’Officina Pasolini. Musicultura non è la sua prima esperienza sul palco; ha infatti partecipato alla kermesse Premio Bianca d’Aponte di Aversa nel 2021 e ha concorso per il pass Sanremo 2023, sezione Giovani, esperienze senza le quali, dice lei stessa, non sarebbe mai stata in grado di esibirsi a Musicultura.

Lamante si descrive come selvaggia, tribale, punk; nel brano “L’ultimo piano”, che le ha garantito 10 mila euro come fondo per effettuare un tour, la musicista critica la superficialità di media televisivi e giornalistici, i social network e l’influenza che hanno sulla psiche. Scritto tra la pandemia e l’inizio della guerra in Ucraina, il brano fa riflettere sulla narrazione distorta degli eventi che viene offerta agli ascoltatori, alienandoli. “Torno indietro negli anni e penso a un futuro migliore. Fare musica per l’artista è un’azione doverosa, perché riporta le persone a una comunità senza comunicazione, dove ci si ascolta, dove il dolore non è più del singolo ma comunitario, condiviso.”

Il brano, che unisce un sound moderno a uno tribale e folkloristico, è accompagnato da un video musicale elaborato, con fotografie di un passato idealizzato che cozzano con l’atmosfera grezza che l’artista crea. Lamante canta cercando di fuggire dal vortice di omologazione che divora il mondo esterno, mentre lei si rifugia nella sua musica, “cercando di diventare un tutt’uno con il momento presente, per essere sempre più autentica nel modo di esprimermi artisticamente”.

Questa la visione che ha portato alla 34ª edizione del festival maceratese dedicato alle nuove promesse fra i cantautori della musica popolare e d’autore contemporanea, condotto quest’anno da Flavio Insinna e Carolina di Domenico. Adesso Lamante sta lavorando sul suo primo Ep, “Come volevi essere”, prodotto da Taketo Gohara, in cui promette confluiranno “miti eroici della sua memoria, un’eredità tribale e matriarcale“.