Nuovo “primario” alla Geriatria dell’ospedale di Santorso: è il dottor Luca Pellizzari

L’ospedale di Santorso accoglierà tra una settimana – sarà operativo ufficialmente dal 1 dicembre – il nuovo direttore del reparto di Geriatria, nominato in questi giorni dalla direzione generale dell’Ulss 7 Pedemontana per il distretto sanitario 2. Si tratta del dottor Luca Pellizzari, di formazione, carriera e residenza veronese.

Un “volto nuovo”, quindi, che entra nell’azienda sanitaria del territorio vicentino, con in particolare il bacino dell’Altovicentino come area di competenza. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Verona, il dott. Pellizzari ha 53 anni ed è stato presentato a colleghi e personale interno nel corso della settimana.

Dal curriculum professionale del medico, specializzato in Geriatria dopo gli studi ordinari, si evincono oltre 20 anni di lavoro ininterrotto nell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona, presso la Geriatria e il Centro Decadimento Cognitivo e Demenze, occupandosi in particolare della gestione dei pazienti anziani critici e dei pazienti affetti da decadimento cognitivo e altre patologie concorrenti. Dal 2004 il dott. Pellizzari collabora inoltre con l’Università degli Studi di Verona come tutor e valutatore e ha inoltre conseguito il master “General Management per la Sanità – Ippocrate” all’Università Bocconi di Milano ed è autore o coautore di una cinquantina di pubblicazioni scientifichesul paziente anziano.

“L’obiettivo – spiega il nuovo primario in pectore prossimo a prendere posto a Santorso – è

prendere in carico l’anziano in modo completo, dalla promozione di un invecchiamento sano, con una prevenzione mirata, alla gestione del paziente acuto, fino all’attenzione alla terapia palliativa. Per fare questo accanto all’attività ospedaliera ritengo fondamentale il collegamento con il territorio: so che quello dell’Altovicentino è molto ampio, ma può anche contare sulla presenza di Medici di Medicina Generale ben strutturati e presenti. Allo stesso tempo punto a mantenere i rapporti con l’Università, anche nell’ottica di agevolare in futuro il reperimento di specialisti per il futuro. Inoltre ci sono progetti che ho avviato in Azienda Ospedaliera di Verona che potrebbe essere utile riproporre, compatibilmente con la realtà di Santorso: ad esempio la gestione della terapia farmacologica nell’ottica di prevenire le reazioni avverse a farmaci e alla promozione dell’invecchiamento sano, per migliorare le condizione di salute dei pazienti anche al di là dell’utilizzo dei farmaci”.

Obiettivi ambiziosi per affrontare al meglio la sfida posta dal progressivo invecchiamento della popolazione: “L’andamento demografico renderà sempre più importante in futuro la Geriatria e in generale la capacità di presa in carico del paziente anziano – sottolinea il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. E per questo sarà necessario da una parte investire sulla prevenzione, dall’altro mettere a punto e sperimentare nuovi modelli organizzativi per adattare l’attività assistenziale ad un contesto che è diverso rispetto quello di venti o trent’anni fa: sicuramente il dott. Pellizzari, con la sua esperienza e il suo entusiasmo, saprà portare un valido contributo”.