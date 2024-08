Urta con la fiancata dell’auto un motociclista, che finisce in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontro fra un’auto e una moto questa mattina, 28 agosto, a Piovene Rocchette, ore 07:30 lungo via Thiene.

Un automobilista 47enne di Isola Vicentina, alla guida di una Bmw, che viaggiava in direzione di Schio, giunto all’altezza dell’incrocio con via Pilastri, per cause in corso di accertamento, con la fiancata destra del veicolo ha impattato contro una moto Fantom 250 condotta da un 41enne di Valdagno, che procedeva nello stesso senso di marcia.

A seguito dell’urto il motociclista ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118: i sanitari dopo le prime cure hanno trasportato il motociclista all’ospedale di Santorso in codice giallo. I rilievi del sinistro e la regolazione traffico sono stati curati della Polizia Locale Alto Vicentino.