Tennis, US Open: avanzano Sinner, Arnaldi, Cocciaretto ed Errani. Fognini out

Jannik Sinner supera in rimonta il primo turno degli US Open. L’altoatesino regola 3-1 Mackenzie McDonald. Avanza anche Matteo Arnaldi, che si libera dello statunitense Svajda con un secco 3-0. Subito fuori invece Fabio Fognini. Nel tabellone femminile avanti Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto.

A Jannik Sinner serve Serve un set di rodaggio per andare oltre la tensione delle settimane segnate dal caso doping e superare il primo turno degli US Open 2024. Il numero uno al mondo vacilla nel primo parziale ma poi regola McDonald in poco più di due ore e quindici minuti con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Dopo un primo set inguardabile, l’azzurro è salito di livello e reagito alla giornata negativa, lasciando appena 5 games al malcapitato McDonald (140 del ranking) nei tre successivi set. Chiude la pratica in due ore e 24′ e si prepara ad affrontare un altro statunitense, Alex Michelsen (1-0 i precedenti per l’azzurro).

Il campione azzurro a fine partita ha spiegato: “Dopo il primo set ho provato a rimanere concentrato e a restare in partita. Nel secondo set sono riuscito a fare il controbreak e poi sono cresciuto mentalmente e ho alzato il livello del mio gioco”. E ancora: “C’è ancora spazio per migliorare. La prima gara non è mai semplice. All’inizio mi sentivo un po’ contratto e teso, ma è normale. Domani avrò un giorno di riposo e mi allenerò, poi vedremo come giocherò contro Michelsen. Cerco di fare del mio meglio. Non è semplice, vedremo”.

Nel tabellone maschile avanza anche un ottimo Matteo Arnaldi, che in poco più di un’ora e quaranta minuti di gioco stravince contro l’altro statunitense, Zachary Svajda. Matteo trionfa 6-3, 6-2, 6-1. Si interrompe invece subito il cammino di Fabio Fognini, che dura poco più di un set contro il ceco Tomas Machac.

Nel tabellone femminile Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto avanzano. La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio femminile trionfa 2-1 in rimonta contro la spagnola Cristina Bucsa, con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-4 in oltre due ore di gioco. Tutto molto più semplice invece per Elisabetta, che con un secco 2-0 (6-3, 6-0) elimina l’ucraina Kateryna Baindl in poco più di un’ora.