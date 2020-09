Poleo, pronto la nuova area di sosta in località Calesiggi. Opera da 50 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Completato uno dei “cantieri in contrada” ricollocati in conclusione per l’estate sulle colline di Schio, in questo caso riferito alla frazione di Poleo. Sono stati infatti ultimati in questi giorni i lavori per la realizzazione del parcheggio in località Calesiggi, da fine agosto di libero utilizzo prima di tutto ai cittadini residenti e di chiunque voglia approfittarne. L’area si trova a qualche centinaio di metri dal cimitero locale.

Si tratta di un’area pubblica destinata alla sosta delle auto, in una contrada posta su una laterale della strada che conduce a Santa Caterina, frazione di montagna. Interventi non sempre agevoli quelli di questo tipo, complice le pendenze del terreno e le particolarità dei piccoli borghi che contraddistinguono gli insediamenti locali.

“Come per molte contrade – spiega una nota a margine del Comune di Schio che descrive il cantiere ora chiuso – anche questa ha un impianto urbanistico che non permette il recupero di posti sosta al suo interno, perciò è stata individuata un’area in cui è stata recentemente realizzata una strada di accesso ad un fondo privato, che ben si presta ad accogliere un parcheggio per uso pubblico”. Sono 11 gli stalli per automobili realizzati, su fondo in misto calce e con l’approntamento di altre rifiniture necessarie, dalle murature in sasso ai punti luce adeguati, oltre al raccordo in asfalto con la nuova strada di ingresso al parcheggio.

Considerando che l’intervento si trova in una contrada rurale, al posto di cordonate e pavimentazioni di separazione in cemento sono stati impiegati degli elementi lapidei in trachite recuperati da precedenti lavori, che ben si inseriscono nel contesto. Non ultimo in ordine di importanza, il rifacimento o meglio la riqualificazione della storica fontanella presente sul posto da decenni, preservata nel corso delle settimane di lavoro che hanno impegnato la ditta assegnataria dell’intervento, in ritardo solo a causa dello slittamento dei lavori a causa dell’emergenza sanitaria. Poco male, per i residenti di contrada Calesiggi, che ora possono giovarsi degli 11 stalli, costati per 24.600 euro circa, cifra raddoppiata tenendo conto dell’importo complessivo del progetto, pari a circa 50 mila euro.