Piazza Statuto, start ai lavori che cambieranno il “volto” del cuore della città

Partono lunedì prossimo i lavori di riqualificazione che cambieranno per sempre il “volto” di piazza Statuto, l’agorà del cuore della città altovicentina su cui sorge palazzo Garbin, sede del Municipio. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli operai all’opera alle prime ore del 30 ottobre con interventi necessari per poi procedere al restyling completo dell’area di fronte al Comune – verrà realizzato anche un parchetto verde – e del parcheggio.

Si parte con la ristrutturazione di tutti i sottoservizi esistenti nell’area – acquedotto, gas metano, reti fibre ottiche, fognatura bianca e nera, predisposizione tubazioni Enel – per adeguarli alla nuova configurazione dello spazio pubblico in modo da evitare ulteriori work in progress successivi alla posa della nuova pavimentazione. Dei primi di agosto la notizia dell’assegnazione dei lavori, ora in partenza. Costo preventivato di 2,4 milioni di euro, per metà coperti dai fondi Pnrr.

Alla viglia dei lavori le parole di Valter Orsi. “Piazza Statuto diventerà il luogo principale in cui accogliere simbolicamente la storia di Schio – spiega il sindaco scledense – e allo stesso tempo verrà trasformata in un polo più attrattivo per la vita civica, sociale e culturale della città rafforzando così la rete di relazioni urbane. Una rigenerazione fortemente voluta dalla nostra amministrazione e resa possibile grazie all’importante lavoro di progettazione e programmazione dei nostri uffici che ci ha permesso di ottenere un milione e 200 mila euro di fondi Pnrr per portare a termine l’intervento. Senza dubbio i prossimi mesi comporteranno qualche disagio. Abbiamo, però, organizzato il crono-programma dei lavori e la gestione del cantiere in modo tale da creare meno difficoltà possibili a commercianti e cittadini. Con questo importante intervento piazza Statuto cambierà volto, per rendere la nostra città ancora più bella”.