Nozze d’oro per Orizzonte Danza: la festa con un doppio appuntamento al Teatro Civico

Due serate speciali al Teatro Civico di Schio, in programma venerdì 6 e sabato 7 giugno, celebreranno il 50° anniversario di Orizzonte Danza. Un doppio appuntamento che ripercorre la lunga storia della scuola attraverso la ricchezza e varietà delle tecniche artistiche coltivate in questi decenni, offrendo agli allievi l’opportunità di esplorare e condividere diversi linguaggi espressivi con il pubblico.

Domani, venerdì 6 giugno, andrà in scena il musical “Over the Rainbow”, liberamente ispirato alla celebre storia de Il Mago di Oz, rivisitata in chiave moderna. Le musiche — tratte da questo musical e dal film The Wiz, portato sullo schermo da artisti come Michael Jackson e Diana Ross — accompagneranno uno spettacolo vivace e coinvolgente, adatto a bambini e famiglie. Sul palco, gli allievi dei corsi di canto, recitazione e danza musical, insieme ai piccoli danzatori dei corsi di propedeutica.

Sabato 7 giugno, invece, sarà il momento più significativo per festeggiare il cinquantennale della scuola con “Il tempo sospeso”, una performance interpretata dagli allievi dei corsi più avanzati di danza. Lo spettacolo è concepito come un viaggio nel tempo e nella memoria, dedicato alle nuove generazioni: un’occasione per rivivere le tappe fondamentali della storia di Orizzonte Danza, rivedere coreografie storiche create per la Compagnia Kronos e rendere omaggio all’eredità artistica della scuola. “Mezzo secolo di attività – commenta l’assessore alla cultura di Schio, Marco Gianesini – rappresenta un traguardo straordinario, non solo per chi ha dato vita e portato avanti questa realtà, ma per tutta la comunità scledense che ha potuto crescere, emozionarsi e formarsi anche attraverso la danza. Orizzonte Danza è un presidio culturale vivo, che coniuga impegno educativo, ricerca artistica e legame con il territorio. A nome dell’amministrazione, esprimo il nostro più sentito ringraziamento e le congratulazioni per questi primi 50 anni di bellezza artistica”. Due serate all’insegna dell’arte, della creatività e della passione che da cinque decenni animano Orizzonte Danza, punto di riferimento per la formazione artistica a Schio e non solo. Passione ed eleganza tra classicità e avanguardia: a tempo di musica, a ritmo del cuore.