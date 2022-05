Produzione e spaccio di droga, arrestato 26enne. Altre 5 persone sanzionate per detenzione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lavoro intenso per i carabinieri di Schio, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari hanno portato a termine un arresto e comminato diverse sanzioni a soggetti coinvolti in produzione, traffico e assunzione di sostanze stupefacenti. L’operazione finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati ha fatto scattare le manette per un 26enne di Isola Vicentina. Dopo alcune segnalazioni e servizi di osservazione i militari hanno individuato Alessandro Gonzo, isolano classe 1996 con precedenti, colto in flagranza per produzione e detenzione di materiale stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività investigativa ha convinto gli operanti a sottoporlo ad una perquisizione domiciliare, in suo possesso sono stati trovati 75 grammi di cocaina, 130 grammi di marijuana, 3 piantine di cannabis finalizzate alla produzione di marijuana e diverso materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. L’arrestato è stato poi ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura di Vicenza.

Successivamente, in Via del Santuario a Santorso, mentre stava controllando una zona frequentata da tossicodipendenti, una pattuglia di carabinieri ha rinvenuto 3 involucri contenenti complessivamente 19 grammi di hashish, probabilmente occultati da chi svolge attività di spaccio per evitare di esserne trovato in possesso in caso di perquisizioni. Sono in corso le indagini volte a individuare il proprietario.

Infine, i veicoli fermati durante i posti di controllo disposti in tutto il territorio hanno permesso di sanzionare diversi assuntori: un ventisettenne di Carrè ed un minorenne di Santorso, in due casi distinti sono stati fermati a Santorso e trovati in possesso rispettivamente di 11 grammi di cocaina e 10,4 grammi di marijuana. Un diciottenne di Marano Vicentino, fermato a Piovene Rocchette, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Un trentatreenne di Isola vicentina, fermato a Cogollo del Cengio, è stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana. Un quarantacinquenne turritano, fermato a Isola Vicentina, è stato trovato in possesso di 1,72 grammi di marijuana. In questi ultimi due casi si è anche proceduto al ritiro della patente.