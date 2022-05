Coltello in auto, denunciato un 19enne. Arrestato latitante, era stato condannato ad Ancona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella tarda serata di mercoledì 18 maggio 2022 i carabinieri di Valdagno, impegnati in serrate attività di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi un 19enne di Arzignano, fermato ad un posto di controllo è stato sottoposto a perquisizione veicolare e trovato in possesso di un coltello occultato nel porta oggetti della sua autovettura. Coltello immediatamente sottoposto a sequestro.

Nelle stesse ore i carabinieri di Chiampo, anch’essi impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto, S.B. cittadino indiano di 33 anni e residente nello stesso comune. Nei confronti dell’uomo gravava un “Ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva” pari a un anno e dieci mesi emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ancona. Il soggetto è stato riconosciuto colpevole di alcuni reati, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in un incidente stradale, oltre alla condanna penale per lesioni. Reati commessi dall’uomo nel 2013 nel Comune anconetano di Fabriano.

L’arrestato è stato dapprima condotto in caserma per le dovute attività di identificazione e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Vicenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Inoltre nelle giornate del 17 e del 18 Maggio 2022, sono state controllate, dai militari delle varie Stazioni, oltre 50 persone tra cui sono stati rintracciati anche soggetti d’interesse operativo. E’ stato nel frangente notificato un avviso orale, provvedimento emesso dalla Autorità di pubblica sicurezza sulla base delle segnalazioni effettuate nel corso dei trascorsi mesi e delle richieste avanzate dai militari dell’Arma. La notifica, avvenuta presso la caserma dei carabinieri di Valdagno, ha interessato una giovane residente in Valdagno che per la condotta posta in essere è stata ritenuta socialmente pericolosa.