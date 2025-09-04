Ritrovato Emmanuel: scomparso a Bilbao, era in ospedale all’estero

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato ritrovato Emmanuel Gyan, il 31enne residente fra Schio e Torrebelvicino di cui non si avevano più notizie dal 24 luglio, quando era scomparso durante il rientro dalla Spagna in Italia con Flixbus. Emmanuel, cresciuto nel vicentino, era stato ricoverato in un ospedale all’estero: come riporta sui social la trasmissione “Chi l’ha visto?”, ha comunicato la madre, che vive nell’Alto Vicentino e che aveva pubblicato per lui un appello sul sito e sui social della trasmissione. “Emmanuel ringrazia tutti per l’interessamento”, afferma una nota della trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli.

Emmanuel Gyan il 24 luglio aveva parlato al telefono con la madre da Bilbao (Spagna), annunciando che il giorno dopo sarebbe partito per rientrare in Italia in autobus. Il viaggio prevedeva tappe a Parigi, Milano e quindi l’arrivo a Vicenza, previsto per le 19:30 di domenica 27 luglio. Però Emmanuel non era mai arrivato e la madre era molto preoccupata perché non aveva con sé i farmaci necessari per la sua terapia. Dopo tanti giorni di angoscia, oggi la bella notizia. Ora familiari ed amici lo aspettano a casa.