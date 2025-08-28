“Aiutateci a trovare Emmanuel”: appello tv per il 31enne di Schio scomparso in Spagna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Aiutateci a ritrovare Emmanuel” è l’appello rilanciato anche dalla trasmissione Rai “Chi l’ha visto“. 31 anni, residente fra Schio e Torrebelvicino con la famiglia da moltissimi anni, di Emmanuel Gyan non si hanno più notizie dal 25 luglio: aveva parlato al telefono il giorno prima con la madre da Bilbao (Spagna), annunciando che il giorno dopo sarebbe partito per rientrare nel vicentino con un Flixbus.

Il viaggio prevedeva tappe prima a Parigi, quindi a Milano e infine a Vicenza, dove con un treno avrebbe raggiunto l’Alto Vicentino. Un viaggio di tre giorni che però non si è mai concluso, perchè nella città berica non è mai arrivato.

Corporatura normale, alto 1 metro e 85, con un tatuaggio su deltoide destro raffigurante un cerchio con all’interno disegni astratti, Emmanuel risulta ufficialmente scomparso da allora. Durante la telefonata con la madre era sembrato tranquillo e contento perché sarebbe partito il giorno successivo per tornare a casa. L’arrivo a Vicenza era previsto per le 19:30 di domenica 27 luglio, però non è mai arrivato e i familiari sono molto preoccupati perché non ha con sé i farmaci necessari per la sua terapia. Non ha un telefono, potrebbe avere il passaporto.

Emmanuel ha frequentato la scuola alberghiera di Tonezza del Cimone ed è arrivato da piccolo in Italia. Ovviamente, parla benissimo l’italiano e anche il veneto. Nello scledense, oltre alla famiglia, ha parecchi amici, compresi volontari e operatori di un’organizazione di volontariato che ora, come la mamma, sperano di poterlo riabbracciare al più presto.

