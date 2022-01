Ruba portafogli a una donna in centro e usa la carta di credito: denunciato 21enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri di Schio hanno denunciato in stato di libertà un 21enne (classe 2000), a cui hanno portato le indagini dopo il furto di un portafogli in centro, avvenuto nell’autunno scorso.

Il giovane, residente a Schio, deve ora rispondere dell’accusa di furto aggravato (in concorso di altre persone), indebito utilizzo e ricettazione di carta di credito. A carico del 21enne i carabinieri hanno infatti acquisito “gravi e concordanti indizi di reità, suffragati da video di sorveglianza e di esercizi commerciali dove aveva utilizzato la suddetta carta”, come spiega una nota dell’Arma. Il ragazzo è stato anche riconosciuto in fotografia dalla vittima, derubata in centro del portafoglio lo scorso 19 novembre, mentre stava transitando nelle vie del centro cittadino.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.