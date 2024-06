Violento frontale lungo la Sp46: morto un uomo, gravemente ferita una giovane

Drammatico incidente stradale a San Vito di Leguzzano in tarda serata. Nel frontale fra due auto è morto un uomo ed è rimasta gravemente ferita una ragazza.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 22 in zona Rivalta e ha coinvolto un uomo di 62 anni di Malo, le cui iniziali sono I. I., e una ragazza di 25 anni di Schio (iniziali S. P.). La Fiat Punto guidata dal maladense stava viaggiando lungo via Vicenza in direzione di Malo quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Ne.Vi., all’altezza del civico 1 si è scontrata frontalmentecon la Citroën proveniente dalla direzione opposta, guidata dalla 25enne.

L’impatto è stato violentissimo: per estrarre i due guidatori dalle lamiere delle rispettive auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Schio. I sanitari del Suem 118, dopo averli stabilizzati, hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’aspedale di Vicenza in codice rosso di massima gravità, mentre la ragazza è stata trasferita a quello di Santorso in codice giallo (è grave ma non in pericolo di vita). Il 62enne, inizialmente ricoverato in terapia intensiva, è poi morto nel corso della notte durante un intervento chirurgico a causa della gravi ferite riportate. Sul posto si sono create lunghe cod: sono intervenute due pattuglie della polizia locale, coadiuvate da una dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento