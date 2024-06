Autonomia differenziata, pubblicata la legge. Zaia: “Riforma fondamentale per tutto il Paese”

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Autonomia è ufficialmente legge. Un percorso che è stato scandito da tempi precisi, grazie al lavoro e alla collaborazione tra Governo, Parlamento, istituzioni nazionali e locali. Tappe portate avanti con serietà e rigore, valorizzando il dialogo e raccogliendo gli spunti più autorevoli per migliorare il provvedimento. Dopo l’approvazione e la promulgazione da parte del Presidente Mattarella, ora per l’Autonomia prosegue il percorso applicativo: in Veneto già guardiamo avanti ai prossimi passi. Si tratta di una riforma fondamentale per l’intero Paese, da Nord a Sud, lo ripeto spesso. Una riforma attenta ai territori, che esalta le potenzialità di ogni singola Regione”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di attuazione dell’Autonomia differenziata, che entrerà in vigore il 13 luglio.